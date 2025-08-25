AK Parti'den İsrail'e Tepki: 'Uluslararası Hukuku Ayaklar Altına Alıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef alarak sivilleri ve gazetecileri vurduğunu belirtti. Acar, bu eylemlerin uluslararası hukuku çiğnediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef almasına ilişkin, "Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesini hedef aldığı saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yaralılara uzanan ellere yapılan ikinci saldırının insanlık değerlerinin yerle bir edildiğini gösterdiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Hakikati dünyaya aktaran gazetecilerin hedef alınması, bu vahşetin gizlenmek istendiğinin kanıtıdır. Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır. Susmak suçtur, sessizlik ortaklıktır. Filistin'in sesi asla susturulamayacak, adalet mutlaka tecelli edecektir."

