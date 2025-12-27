Haberler

Yargısal süreçler yeni "tebligat" düzenlemesiyle hızlandırılacak

Güncelleme:
AK Parti milletvekilleri, Tebligat Kanunu'nda değişiklikler öngören bir kanun teklifi hazırladı. Yeni düzenlemeyle elektronik tebligatın kapsamı genişletilecek ve yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Ak Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle, tebligatların zamanında ulaşmaması ya da iletilememesi nedeniyle yargısal süreçlerin uzamasının engellenmesi amacıyla düzenlemeler gündeme gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Tebligat Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi hazırladı.

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi ile elektronik tebligatın kapsamı genişletilecek.

Teklife göre, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, kamu çalışanlarına, mavi kart sahibi yabancılara, uzlaştırmacılara elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu hale gelecek.

Dava açılırken ve icra takibinde elektronik tebligat adresinin bildirilmesi gerekecek. Ayrıca, yurt dışı tebligat süreçlerini hızlandıracak adımlar atılacak.

Beyan edilen ilk adrese teslim edilemediğinde ya da adreste ilgili kişiler bulunmadığında tebligatlar iade edilmeyecek. Bu durumlarda tebligatlar, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ndeki (MERNİS) adreslere gönderilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
