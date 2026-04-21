AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar,

Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır. CHP Genel Başkanı'nın savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır. İki gündür Filistin'e İsrail diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir."