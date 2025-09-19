Haberler

AK Parti'den CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: İzmir Kriz İçinde

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki çöp yığınları, susuzluk ve çevre kirliliği sorunlarına dair eleştirilerde bulundu. CHP'li belediyelerin şehri kötü yönettiğini savunarak, bu duruma karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir'in, çöp dağlarının kokusuna, susuzluğa ve çevre terörüne mahkum edildiğini ifade etti.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kentte devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. İzmir'i krizden krize sürüklüyorsunuz. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Sayın Özel'in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı. Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak."

CHP'li belediyelerin İzmir'i içerisine düşürdüğü kriz ortamına karşı kararlı bir mücadele vereceklerini aktaran İnan, "Ama biz, İzmir'in öz evlatlarıyla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
