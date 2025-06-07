AK Parti, DEM Heyetini Kabul Etti

AK PARTİ, DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

Ak Parti heyeti, MHP'nin ardından HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve DYP heyetleriyle de bayramlaştı. DEM Parti'li heyetin bayram ziyareti sırasında geçen ay hayatını kaybeden DEM Parti'li Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder anıldı. DEM Parti'li Cemile Turhallı Balsak, "İnsan olarak, toplum olarak sorunlarımızı konuşarak çözmenin yollarını her zaman biliyoruz. Yeter ki bir arada olalım, yeter ki bu kardeşlik hukukuna sahip çıkalım, yeter ki kararlı olalım, yeter ki cesaretli olalım. Önümüzde tarihi bir süreç var. Bu tarihi sürece tarihi sorumlulukla yaklaşıyoruz. Partimiz bugüne kadar bu sorumluluğun taşıyıcılığını sağladı" dedi.