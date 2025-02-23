AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

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AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi

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AK Parti'de yeni MYK üyeleri belli oldu. Buna göre MYK'da 9 yeni isim yer aldı. Ahmet Büyükgümüş, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Ahmet Baha Öğütken, Sevilay Tuncer, Eyyüp Kadir İnan, Kürşad Zorlu, Halit Yerebakan ile Hüseyin Yayman, MYK'ye yeni giren isimler oldu.

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyeleri belirlendi.

A TAKIMI BELLİ OLDU

Buna göre AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan olurken, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'DA 9 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti MYK'de 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman, MYK'ye yeni giren isimler oldu.

AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

devleti yönetmek için iktidara gelen, gelecek parti hangisi olursa olsun farketmez o partide derhal yürütme kurulları kaldırılıp yerine yürütmeme kurulları kurulmalı iktidarda olmayan partiler için farketmez onların çeşmenin başında olmadıkları için yürütme tehlikesi yoktur ama onlarda gelirse onlardada yürütme kurulu kaldırılıp yürütmeme kurulları kurulmalı bu uygulama tarafsız bağımsız hiç kimseden emir almayan yüce Türk adaletinin korkusuz cesur adaletli hakim ve savcılarınca denetlenmeli

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