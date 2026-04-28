AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 16.39'da başladı. Toplantıda, okullarda alınacak olan tedbirler, çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar, TBMM'deki çalışmalar ve Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

