AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.06'da başladı. Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sunum gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca, TBMM parti grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basına kapalı gerçekleşen toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

