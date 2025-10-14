AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarının sunumları yapılacak, TBMM parti grubu çalışmaları ile gündem değerlendirilecek. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.06'da başladı. Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sunum gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca, TBMM parti grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basına kapalı gerçekleşen toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika