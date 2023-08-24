AK Parti'de istifa eden 8 ilçe başkanının yerine atamalar yapıldı

AK Parti Denizli İl Teşkilatında yerel seçimlerde adaylık düşüncesiyle görevlerinden istifa eden 8 ilçe başkanın yerine atanan yeni isimler belli oldu.

Ak Parti Denizli İl Teşkilatında yerel seçimlerde adaylık düşüncesiyle görevlerinden istifa eden 8 ilçe başkanın yerine atanan yeni isimler belli oldu.

2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti teşkilatlarında kongre süreçleri işlemeye başladı. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanlığında 8 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti. İstifa eden isimler arasında Pamukkale'de Uğur Gökbel, Acıpayam'da Bilal Tıkım, Serinhisar'da Cemal Kobaş, Bekilli'de Abdurrahman Akdoğan, Babadağ'da Suat Kacamaz, Çal'da Yüksel Yılmaz, Çardak'ta Nazif Korkmaz ve Acıpayam'da Fikret Gümüş yer aldı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, istifa nedeniyle boşalan 8 ilçenin başkanlıklarına yeni atama kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Pamukkale İlçe Başkanlığımıza Osman Özpek, Acıpayam İlçe Başkanlığımıza İsmail Akyol, Babadağ İlçe Başkanlığımıza Fatih Karakurt, Bekilli İlçe Başkanlığımıza Kazım Uzun, Çal İlçe Başkanlığımıza Alper Çağatay Halatçı, Çardak İlçe Başkanlığımıza Özgür Aksöğüt, Kale İlçe Başkanlığımıza Yusuf Ercanlı, Serinhisar İlçe Başkanlığımıza Halil Keyik atanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na iz bırakacak AK kadrolarımız şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Gönülden muvaffakiyetler diliyoruz" denildi. - DENİZLİ