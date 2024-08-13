Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge ve Gelibolu Belediye Meclisi Üyesi Kerim Gümüşlü ile panayırı gezen Gider, panayırın ilçeye oldukça hareket ve renk kattığını ve halkın da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ayhan Gider, daha sonra bir düğüne katıldı ve evlenen çifte mutluluklar diledi.

Soyuak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş bu güzide panayır geleneğinin tekrar canlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güzel bir Gelibolu için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.