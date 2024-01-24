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AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu

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Ankara'da AK Parti'nin Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu. İşte Hazım Caner Can'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu.

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Politika

Hazım Caner Can Çamlıdere AK Parti Ankara Politika Haberler

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