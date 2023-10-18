Ak Parti Bozüyük İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Muhammet Ali Özcan atandı.

Ak Parti yönetimi içerisinde değişikliğe gidilmeye devam ediyor. AK Parti Bozüyük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Erim görevi Muhammet Ali Özcan'a devretti. Sefa Erim'e katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Serkan Yıldırım, "Yeni başkanımız Muhammet Ali Özcan'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK