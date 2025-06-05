AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Yeni Vali Faik Oktay Sözer'e Ziyaret

AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Yeni Vali Faik Oktay Sözer'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer'e, AK Parti Bilecik teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Yıldırım, valiye başarı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Faik Oktay Sözer'e, AK Parti Bilecik teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ile partinin meclis üyeleri katıldı.

İl Başkanı Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İlimize yeni atanan Valimiz Faik Oktay Sözer'e teşkilatımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine görevinde başarılar diliyor, ilimize hayırlı hizmetler kazandıracağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

3 belediyede seçim yapılacak! Tarih belli oldu
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.