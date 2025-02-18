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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Kongreye Davet Ediyor

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Kongreye Davet Ediyor
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak 8. Büyük Olağan Kongresi'ne ilçede yaşayanları davet etti. İlçe Başkanı Halil Etili, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, ilçede yaşayanları 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

Atatürk Parkı'nda stant açan AK Parti İlçe Başkanlığı, kongre hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe Başkanı Halil Etili, gazetecilere yaptığı açıklamada kongre için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, ilçe halkını kongreye davet etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika
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