AK Parti Bayrampaşa seçiminin iptali için harekete geçti

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkanvekilliği seçimine ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun görevlen uzaklaştırılmasının ardından belediyede geçtiğimiz gün seçime gidildi.

KURA İLE CHP'Lİ ADAY KAZANDI

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkanvekilliği seçiminde 4.turda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Kahraman'ın seçilmesi sonrası salonda gerginlik çıktı, belediye meclis üyeleri kürsüye yürüdü.

Seçimlerin ardından AK Parti grubunun CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağı öğrenilmişti.

TARTIŞMALI SEÇİM İÇİN AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

AK Parti'den hamle ise gecikmeden geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını bildirdi.

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık" denildi.

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.