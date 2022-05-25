AKP'nin Yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç Oldu - Haberler

Cahit Özkan'ın istifası ile boşalan AKP Grup Başkanvekilliği görevine, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi. Cahit Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla Yılmaz Tunç'u tebrik etti.

Cahit Özkan iki hafta önce AKP politikasından farklı bir çıkış yaparak, "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" açıklamasını yapmış, AKP Sözcüsü Ömer Çelik de kendisini yalanlamıştı. Özkan da geçen hafta yapılan AKP MYK toplantısında "görevden affını istirham ettiğini" duyurmuştu.

Cahit Özkan'dan boşalan AKP Grup Başkanvekilliği'ne, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirileceği duyurulmuştu. Bunun üzerine Tunç, iki görevi birden yürütme imkanı olmadığı için TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

AKP Grubu, bugün saat 13.00'te Grup Başkanvekili seçimlerini yapmak üzere basına kapalı olarak toplandı. Tek aday olan Yılmaz Tunç oybirliği ile seçildi.

Cahit Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden Yılmaz Tunç ile birlikte fotoğrafı paylaşarak, "Partimizin Grup Başkanvekili görevine seçilen Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'u tebrik eder, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim" dedi.