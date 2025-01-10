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AK Parti Aydın İl Kongresi Gerçekleşti, Mehmet Erdem Yeniden Başkan Seçildi

AK Parti Aydın İl Kongresi Gerçekleşti, Mehmet Erdem Yeniden Başkan Seçildi
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AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Eski milletvekili Mehmet Erdem, tek liste ile katıldığı kongrede yeni il yönetimi ile birlikte yeniden başkan seçildi. Kongrede Hatice Parlak, Hümeyra Ege, Ayşe Çenet gibi isimlerden oluşan yeni yönetim belirlendi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresinde Başkan seçilen Mehmet Erdem'in yeni yönetimi belli oldu.

AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından delegelerin oy kullanma işlemi başladı.

Eski milletvekili Mehmet Erdem'in tek liste ile katıldığı olağan kongrede oylar kullanıldı.

Kongrede, Mehmet Erdem başkanlığındaki yeni il yönetimine şu isimler seçildi:

"Hatice Parlak, Hümeyra Ege, Ayşe Çenet, Aylin Gürgen, Hümeyra Usta, Şahika Edremit, Raziye Şule Cengiz Öztürk, Belkıs Can, Fadime İnan, Mustafa Ertürk, Abdurrahim Öztürk, Hüsnü Elbir, Mehmet Arkun, İsmail Hakkı Eser, Hüseyin Pekgüzel, Murat Gün, Tahsin Kocaman, Nihat Aktakka, Fatih Karahan, İzzet Emlek, Adnan Elmacı, Namık Yıldırım, Hakan Emre, Efe Vardarlı, Ali Kaykı, Kıvanç İşbilen, İsa Sevinç, Mustafa Üpdül, Mehmet Aydemir, Vahit Yıldırım, Ahmet Safa Barutçu, Osman Çoban, Mehmet Kıvanç, Abdül Aydeniz, Sencer Gündüz, Engin Meriç, Ozan Ancın, Orhan Şeşen, Erkan Yaman, Ümit Özdemir, Halil İbrahim Semerci, Mesut Şenyüz, Fahrettin Demirtaş, Mustafa Özkara, Sami Üner, Engüven Özcan, Kerim Toker, Yıldıray Servet Çınar, Ahmet Özsoy" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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