AK Parti Aydın İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programında Eleştiriler Gündeme Geldi

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programında Eleştiriler Gündeme Geldi
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AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda belediye yönetimine yönelik eleştiriler yapıldı. Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlığını vurgularken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

Ak Parti Aydın İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

İl başkanlığındaki programa katılan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Belediyenin başarısız performans gösterdiğini savunan Tuncer, "Belediye başkanımızın dün çok yakınında olan arkadaşları, danışmanları, gazeteciler şimdi topyekün karşısına geçtiler. Her gün yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ahlaksızlıkları, hırsızlıkları tek tek ifşa ediyorlar." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hedefine ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika
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