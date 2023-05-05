AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Artvin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Çelik, il merkezi ve ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Esenkaya köyünü ziyaret eden Çelik, köyün demokrasi şehidi eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun memleketi olduğunu vurguladı.

Çelik, 14 Mayıs seçimlerinin demokrasi açısından 1950'den sonraki ikinci büyük ve tarihi seçimler olacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu köyün çocuğu, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in yol arkadaşı olarak Demokrat Parti hükümetinde Dışişleri Bakanı görevini üstlendi ve Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyen o darbeci zihniyet, 27 Eylül 1960 darbesiyle Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hukuksuz şekilde yargılayarak idama mahkum etti. Bir süre sonra da dar ağacına gönderdiler. Türk milleti, Başbakan ve iki bakanına yapılan bu idam fermanını tarihe kara bir leke olarak yazdı, demokrasi şehitlerimizi gönüllerinde yaşattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."???????