AK Parti Anayasa Komisyonu 4 Haziran'da İlk Toplantısını Yapacak

AK Parti Anayasa Komisyonu 4 Haziran'da İlk Toplantısını Yapacak
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AK Parti'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

AK Parti'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, '10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar' açıklamasının ardından AK Parti'de Anayasa Komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 4 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Komisyonda, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Ali İhsan Yavuz yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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