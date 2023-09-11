AK Parti Altıntaş ve Çavdarhisar İlçe Kadın Kolları Başkanları Atandı

Ak Parti Genel Merkezi tarafından Altıntaş İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Selda Ünlü'nün, Çavdarhisar İlçe Kadın Kolları Başkanlığına ise Serap Keleş'in atandığı bildirildi.

Konuyla ilgili AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada," Genel Merkezimizin değerlendirmeleri neticesinde Çavdarhisar İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Serap Keleş, Altıntaş İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Selda Ünlü atanmıştır. İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diler, Çavdarhisar ve Altıntaş İlçelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA