AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan'dan İki Müjdeli Haber

Bir dizi ziyaret için Ankara'ya giden AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan Alaşehir için 2 müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kozan yaptığı paylaşımda yüksek hızlı trenin geçeceği ilçeye durak yapılacağını ve Uluderbent Mahallesindeki tapu sorununun çözüldüğünü duyurdu.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan ve beraberindekiler Ankara'da ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Alaşehir heyeti bu iki kurumdan da iki büyük müjde ile ayrıldı.

Yüksek hızlı tren projesine Alaşehir Durağı

İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya bağlayan İzmir - Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi tüm hızıyla devam ediyor. İzmir - Ankara mevcut demiryolu 824 kilometre, seyahat süresi ise yaklaşık 14 saat sürerken, yapılacak yüksek hızlı tren projesi sayesinde iki şehir arası mesafe 624 kilometreye ve seyahat süresi de 3 saat 30 dakikaya inecek. Böylesine önemli bir projenin içinde yer almayan Alaşehir durağı, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan ve beraberindekilerin girişimleri ile projeye dahil edildi. Alaşehir'in Kemaliye Mahallesi'nde Yüksek Hızlı Tren durağının yapılacağını açıklayan Kozan, Hızlı Tren İzmir - Ankara hattında şehrimizde de bir durak olsun dedik ve Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e Ankara'da makamında gerçekleştirdiğimiz toplantıyla Kemaliye Mahallemize bir durak yapılması konusunda görüştük. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, bölge milletvekillerimize ve gerekli çalışmaları başlatan değerli genel müdürümüz Yalçın Eyigün ve tüm ekibine destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Uluderbent Mahallesinin tapu sorunu çözüldü

Uluderbent Mahallesindeki tapu sorununu da çözüme kavuşturduklarını müjdeleyen Kozan şunları söyledi: "Alaşehir'e bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun bir süredir tapu sorunu yaşıyor. Özellikle çiftçiler, bölgede yaşanan tapu sorunu nedeniyle tarım sigortası yaptıramıyorlar. Bu sorun da artık tarihe karışıyor. Yaklaşık 5 bin parseli ilgilendiren tapu sorununu bugün itibariyle çözdük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden gerekli onaylar alındı ve bir büyük beklentimiz daha karşılanmış oldu. Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na, MKYK üyemiz ve Manisa Milletvekilimiz A. Mücahit Arınç'a, Milletvekillerimiz Murat Baybatur ve Tamer Akkal'a teşekkür ederiz." - MANİSA