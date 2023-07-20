AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan: Çiftçilere 12 Milyon TL Ödenek Gönderildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, dolu, sel ve don nedeniyle zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 milyon TL ödeneğin gönderildiğini açıkladı. Şan, ayrıca Kahta'da yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan dolu, sel ve don nedeniyle zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 milyon TL ödeneğin gönderildiğini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ilçedeki basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için verilen mücadelenin devam edeceğini belirten Milletvekili İshak Şan, 11 ili kapsayan asrın felaketinde Adıyaman'ı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.

Vekil Şan, "Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan çalışmalar sonucu, ilimizde Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen dolu, sel ve don nedeniyle zarar gören çiftçilerimize Cumhurbaşkanlığımızca 12 milyon TL ödenek çiftçilerimize dağıtılmak üzere gönderildi. Ayrıca Kahta'da yapımı devam eden projelerden spor kompleksi, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor. Önümüzdeki aylarda Kahta 1 Nolu Sağlık Ocağı Diş Hastanesi'ne dönüştürülerek halka hizmet verecek" dedi. - ADIYAMAN