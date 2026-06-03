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AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı istifa etti

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı istifa etti
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dağlı, paylaşımında "Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kademelerinde görev yapma şerefine eriştiğim siyasi hareketimizin her aşamasında, milletimizin ve davamızın menfaatlerinin peşinde olmaya gayret ettim. Bu süreçte iki dönem milletvekilliği, bir dönem MKYK üyeliği ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyaset benim için hiçbir zaman makamların, unvanların veya koltukların adı olmadı. Siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

'MAKAMLAR GEÇİCİ, MİLLET VİCDANINDA VERİLEN HÜKÜM KALICIDIR'

Dağlı, "Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir; fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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