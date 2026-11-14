AK Parti, 14 Kasım 1944'te sürgün edilen Ahıska Türkleri için anma mesajı paylaştı

AK Parti, 14 Kasım 1944'te sürgün edilen Ahıska Türkleri için anma mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti, NSosyal hesabından 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü için anma mesajı paylaştı. Paylaşımda, ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlar saygıyla yad edilirken sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybedenlere rahmet dilendi.
AK Parti'den, 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilen Ahıska Türklerini anma mesajı paylaşıldı.
Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nde ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA