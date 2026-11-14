Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti, 14 Kasım 1944'te sürgün edilen Ahıska Türkleri için anma mesajı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, NSosyal hesabından 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü için anma mesajı paylaştı. Paylaşımda, ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlar saygıyla yad edilirken sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybedenlere rahmet dilendi.

AK Parti'den, 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilen Ahıska Türklerini anma mesajı paylaşıldı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nde ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş56

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem12

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai32

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor