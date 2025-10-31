Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Iğdır'da 2022'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın İzmir'deki ailesine ziyarette bulundu.

Tarıkdaroğlu, şehidin annesi Ceylan ve babası Tahsin Taşar'ın yaşadığı Buca ilçesindeki eve geldi.

Aileyle bir süre sohbet eden Tarıkdaroğlu, baba Tahsin'e Türk bayrağı, anne Ceylan Taşar'a ise Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Tarıkdaroğlu, ziyaretteki konuşmasında, gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Terörsüz Türkiye" sürecinin devam ettiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, "Maalesef terör, Türkiye'nin ayağına 40 yıldır vurulmuş bir prangaydı. Terörsüz Türkiye süreci adım adım kararlı şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra analarımız ağlamayacak ve hiçbir eve ateş düşmeyecek. Şehit ailelerimiz bizim her daim başımızın tacıdır." dedi.

Baba Tahsin Taşar da oğlunun şehadetinin ardından devletin tüm kademelerindeki idarecilerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Anne ve babaların ağlamasını istemediklerini vurgulayan Taşar, "Gençler işsiz, çocuklar yetim kalmasın. Biz de Türkiye güllük gülistanlık içinde yaşasın istiyoruz. Kan dökülmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarette, Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de hazır bulundu.

Olay

Evli ve 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar (36), Iğdır'da 29 Aralık 2022'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanmış ve ilk müdahalenin ardından GATA'ya sevk edilmişti. Taşar, 21 Şubat 2023'te şehit olmuş, cenazesi İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'ne defnedilmişti.

