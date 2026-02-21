Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aktaş çiftinin evinde iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aktaş çiftinin evinde iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında kurulan yuvalardan birini ziyaret ederek Aktaş çiftinin evinde iftar yaptı. Bakan, çiftin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanarak yuva kuran Aktaş çiftinin evinde iftar yaptı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evlerinde iftar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Güzel evlatları Eylül Lina'nın huzurla büyüdüğünü görmek, çiftimizin mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez. Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi

Şike soruşturması kapsamında 13 takım küme düşebilir
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı