Ahmet Davutoğlu, TBMM Komisyonuna Katılmaya Hazır Olduğunu Açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Eğer TBMM, komisyon bizi çağırırsa bütün tecrübemizi, bilgi birikimimizi, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız. Bu tecrübeleri, milletimle paylaşmak benim milletime borcumdur." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlığın önünde tarihin gördüğü en barbar ve zalimce bir soykırım işlendiğini belirtti.

Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı müeyyidenin olmadığını ileri süren Davutoğlu, bu soykırımı sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın durdurabileceğini, Türkiye'nin ABD üzerinde bir baskı yapması halinde ateşkes şansının olduğunu savundu.

Bugün gerçekleşen Meclis oturumunun rutin bir oturum olmaması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Bu mesele, Türk milletinin onurudur. İnsanlığın onurudur. Hiç kimse Hamas'ı ve Filistinlileri işgal altındaki toprakları dolayısıyla mücadele ettikleri için kınayamaz. Kudüs, bizim meselemizdir." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Meclis'te bir komisyon süreçle ilgili çalışmalar yürütüyor, siz de Çözüm Süreci döneminde başbakanlık yaptınız. Bu komisyon sizi davet etti mi ya da davet bekliyor musunuz?" sorusuna Davutoğlu, "En başından beri bu sürece destek verdik. Terörsüz Türkiye, hem terörün bitmesi anlamında hem de Türkiye'nin bütün enerjisini kalkınmaya, eğitime, dünyadaki etkisini artırmaya vermesi açısından önemlidir. Bu bakımdan oluşan komisyonu destekledik. Yeni Yol grubu olarak kimlerin davet edilmesi gerektiği konusunda Meclis'e bir liste sunulmuştu. Bunların içinde eski TBMM Başkanları, eski cumhurbaşkanları ve başbakanlar da vardı." yanıtını verdi.

Komisyonun bu konuda zihninde, tecrübesinde, heybesinde katkı yapacak unsurlar barındıran herkesi çağırması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Bu bağlamda eğer TBMM, komisyon bizi çağırırsa bütün tecrübemizi, bilgi birikimimizi, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız. Bu tecrübeleri, milletimle paylaşmak benim milletime borcumdur." dedi.

"Komisyonda umut hakkı, genel af ve vatandaşlık tanımının güncellenmesi hususu gündeme geldi. Görüşleriniz nedir?" sorusu üzerine Davutoğlu, "Gelecek Partisinin tavrı açıktır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği herkesin gururla taşıyacağı bir şekilde tanımlanmalı ve hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmemelidir. Bu düzenleme, toplumun bir kesimi tarafından yeterli görülmüyorsa, dilimizin elverdiği geniş imkanlar içerisinde yeni bir tanımlama ortaya konur." dedi.