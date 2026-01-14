Haberler

Davutoğlu: Komisyon raporu gecikiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun gecikmesi üzerine eleştirilerde bulundu. Komisyonun çalışmalarının yavaş gittiğini ve sonuçların zamanında sunulmadığını belirtti.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, "Komisyon raporu gecikiyor. Sanki doktora tezi yazılıyor, nedir bu? Benim önümde öğrenci olsalar hepsini sınıfta bırakırım, bu kadar süre tanınmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Komisyon çalışmalarında gördüğüm tablo şu; komisyon raporu gecikiyor. Sanki doktora tezi yazılıyor, nedir bu? Benim önümde öğrenci olsalar hepsini sınıfta bırakırım, bu kadar süre tanınmaz. Komisyon kurulduğunda demiştim ki; 'Bu işi 2 ayda bitirin ve 1 Ekim'de sunun. Bütçenin o çatışmalı günlerine bırakmayın.' Ne oldu? Bütçede herkes karşı karşıya geldi, o esnada İmralı ziyareti oldu ve partiler karşı karşıya geldi. Dün grup toplantılarında görülen, sertleşen polemiklere geldik. Hangi vasıf ve kimlikte olursa olsun kimse Türkiye'yi uyaramaz ama kimse de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi düşman gibi göremez. Dengeyi nasıl sağlayacağız, sertleşen bir dil var. Sayın Bahçeli'nin bile dili sertleşiyor, sükunet olmalı, devlet adamlığı çok düşünerek yapılan bir sanattır" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm

7 ayda inanılmazı gerçekleştirdi
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi