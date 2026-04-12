AK Parti'li Büyükgümüş: Ülkemizi ara seçim psikolojisi ile adeta oyalama gayreti içerisindeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen 'Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Büyükgümüş, "Çok önemli bir dönemdeyiz. Dünyada güç ilişkilerinin yeniden tanımlandığı, ülkeler arasındaki siyasal denge yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Birisi kalkıyor ve 'Şurayı ben kendi topraklarıma katacağım', 'Burayı şöyle yapacağım', 'Orayı şuna vereceğim' diyor. Haktan, hukuktan, adaletten nasibini almamış bir düzenle biz karşı karşıyayız. Bunun karşısında 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye, mazlumların sesi olmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünyanın mücadelesi için varımızla, gayretimizle, heyecanımızla o güçlü siyasi duruşumuzla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'DERDİMİZ, OMUZ OMUZA YÜRÜYEREK DAHA İYİLERİNİ BAŞARMAK'

Ahmet Büyükgümüş, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile düşman değiliz, rakibiz. Derdimiz, gayretimiz, milletimizle inşallah kol kola, omuz omuza yürüyerek daha iyilerini başarmak. İstiyoruz ki yeni bir fikir söylesinler. Yeni bir açılım yapsınlar, siyasete soluk getirecek bir fikir ortaya koysunlar. Biz de mukabele edelim. Daha iyisini söylemeye çalışalım. Tabii üzülerek görüyoruz ki her geçen gün irtifası düşen, her geçen gün niteliği azalan bir tablo var. Nerede yolsuzluk var, arsızlık var, ahlaksızlık var bunlar bunu aklamayı, bunu izah etmeyi, bunun üstünü örtmeyi siyaset zannetmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle siyaset olmaz. Siyaset milletimizin sorunlarını, milletimizin umudunu fikir etrafında, kadrolarında, milletimizin heyecanıyla, tasvibiyle bir araya getirerek siyaset bunun için yapılır" ifadelerini kullandı.

'YOLSUZLUK VAR' DİYENLER, CUMHURİYET HALK PARTİLİ'

Büyükgümüş, "İstanbul'da mahkemelere gidip müracaat edenler, 'Burada yolsuzluk var, arsızlık var' diyenler Cumhuriyet Halk Partili. Suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Elindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye sunanlar Cumhuriyet Halk Partili. 'Ben itiraf ediyorum. Yolsuzluk yapıldı. Ben de parçası oldum' diyenler Cumhuriyet Halk Partili. Böyle bir tablo varken ne diyorlar? 'Bunlar soruşturulmasın.' ya neresi soruşturulmayacak? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir hukuk olabilir mi? Bu virüs girdi mi bir yerden sadece yönetim vesaire değil başka yerlere de sirayet ediyor" dedi.

'SIKILDIM OYNAMIYORUM' DİYENLERE VAKİT AYIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ'

"Maalesef böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız" diyen Ahmet Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de ülkemizi ara seçim psikolojisi ile adeta oyalama gayreti içerisindeler. Bizim buna ayıracak vaktimiz yok. Milletimiz kararını verdi, yetkisini verdi, süresini verdi. İnşallah son güne kadar gayretle fedakarlıkla, cesaretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunların oyunlarına, bunların hapistekilerden aldıkları talimatlara da bizim değerli arkadaşlar vakit ayıracak ne durumumuz var ne halimiz var. Dünya çok önemli gelişmelere işaret ediyor. Ülkemizin, aşmamız gereken, yönetmemiz gereken çok sayıda başlıkta konuları varken biz bırakıp da bu, 'Sıkıldım oynamıyorum' diyenlerle vakit ayıracak durumda değiliz. Bizim derdimiz düşmanlık değil. Bizim derdimiz bu topraklarda sevgiyle muhabbetle, kardeşlikle, selamete milletimizi taşımak. Onun için gayretle mücadele edeceğiz. Bize karşı yalan söyleyenlere, iftira atanlara karşı vakur duracağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı