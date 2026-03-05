Haberler

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın öldüğü iddiaları yalanlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybettiğine dair çıkan iddialar, yardımcıları tarafından yalanlandı. Ahmedinejad'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaları, Türk basınına konuşan yardımcılarından biri yalanladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılarında hayatını kaybettiğine ilişkin ortaya atılan iddialar yalanlandı. Ahmedinejad'ın yardımcılarından biri, Türk basınına yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ahmedinejad'ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran basınında yer alan haberlerde, Ahmedinejad'ın başkent Tahran'ın Narmek Mahallesi'nde bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiği iddia edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı

Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı