Ağrı Valisi Mustafa Koç, 13 yıl sonra Eleşkirt'i ziyaret etti

2008-2010 yılları arasında Eleşkirt Kaymakamı olarak görev yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 13 yıl sonra Vali olarak ziyaret ettiği Eleşkirt'te coşkuyla karşılandı. Vali Koç, esnaf gezisi ve belediye ziyareti yaparak ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Vali Koç'u ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Vali Koç, vatandaşlarla da kahvehanede sohbet etti.

2008-2010 yılları arasında Eleşkirt Kaymakamı olarak görev yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 13 yıl sonra Vali olarak ziyaret ettiği Eleşkirt'te coşkuyla karşılandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ilçeye gelişinde İlçe Kaymakamı Murat Güneş'ten kısa bir brifingin ardından birlikte esnaf gezisinde bulundu. Vali Koç 13 yıl önce ayrıldığı ilçe eşrafına isim isim hitap ederek kimseyi unutmadığını fiili olarak göstermesi esnafın takdirlerini topladı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Belediye'ye geçen Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Mustafa Koç, İlçe Kaymakamı Murat Güneş, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve Ağrı Jandarma Alay Komutanlığından Jandarma Binbaşı Ufuk Erikli ile beraber ilçede bulunan Aile Destek Merkezi, Gazi Ailesi, Tekstil Atölyesi, Kaşesor Deresi Islahı ve kaldırım çalışması alanları ziyaret edilerek Belediye Başkanı Yakut'tan yerinde bilgi alındı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, "Değerli Valimiz Sayın Mustafa Koç'u ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu" ifade ederek kendisinin memleket sevdalısı biri olduğunu bildiğini ve her sıkıntılarında gönül rahatlığıyla kendisinden talepte bulunmanın öz güveniyle yollarına devam edeceklerini belirtti.

Vali Mustafa Koç Eleşkirt ziyaretinin sonunda ilçe merkezinde vatandaşların uğrak yeri olan kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Vali Koç; "Diyadin ve Eleşkirt kaymakamlığı görevlerinde Ağrı halkını çok yakından tanıma fırsatı bulduğunu, iki görev yerinde geçirdiği dört yılının kendisi için bir kazanç olarak gördüğünün altını çizerek ilçe halkından gördüğü samimiyetin kendisini çok duygulandırdığını" söyledi. - ERZURUM