AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan: İsrail ile ilişkilerin kesilmesini istiyoruz

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin'deki kardeşlerinin yanında olduklarını ve İsrail ile bütün ilişkilerin kesilmesini istediklerini söyledi. Turhan, Gazze'de yaşanan saldırıların bir fetih mücadelesi olduğunu ve Müslümanların izzetli bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Biz Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız ve siyonist İsrail'in farkındayız demek adına bu mücadeleleri, bu çalışmaları bırakmayacağız. İslam devletlerinden bu konuyla ilgili adım atmalarını ve İsrail'le bütün ilişkilerin kesilmesini istiyoruz." dedi.

Hamamızade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Gecesi" programında konuşan Turhan, Filistinlilerin İsrail karşısında hakkın nizamını yeryüzüne tesis etmenin mücadelesini, izzetli bir mücadele verdiklerini, onurlu, izzetli mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 33 gündür sürdürdüğünü belirten Turhan, Gazze'de 75 yıldır Müslümanların öldürüldüğüne işaret ederek, "Bu kez Müslümanlar tam 21 noktada gasbedilen Filistin topraklarını ele geçiren siyonistlere bir fetih mücadelesi başlattılar. Gazze'de yaşananlar orada eli boş 3-5 insanın fethi değil, gece gündüz stratejik çalışan bir İslam ordusunun fetih mücadelesi var. İzzetli şehrin, onurlu şehrin fethini yapan da izzetli, onurlu ve şerefli olur. Bu bir nasip meselesi. Şu anda fetih mücadelesi veren 33 gündür gayret eden kardeşlerimiz hamdolsun büyük bir izzetli mücadelenin içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Turhan, Gazze'de açlık ve imkansızlıklar yaşandığına işaret ederek, "Gaz yok, elektrik yok. Birçok problem var. Hastaneler bombalanıyor. Sürekli bombalar patlıyor, sıkıntılar yaşanıyor ama hamdolsun mücadeleden geri durmuş bir halleri yok." dedi.

"Bu mücadele sıradan bir mücadele değil"

İsrail'in, peyderpey İslam ülkelerine göndererek Gazze'yi boşaltmayı planladığını öne süren Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşlerimizin bizden beklediği sokaklara dökülmek, elçiliklere gitmek, bu konuda gerekli tepkiyi ortaya koymamızı istiyorlar. Dünya kamuoyunda Müslümanlar birbirlerini terk etmedi demek adına bunlar çok önemli. Bu bir cihat ibadeti, İbrahim'in yanında olma mücadelesi. O ateşi söndüremeyeceğini bilen karıncanın tarifinde olduğu gibi. Biz Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız ve siyonist İsrail'in farkındayız demek adına bu mücadeleleri, bu çalışmaları bırakmayacağız. İslam devletlerinden bu konuyla ilgili adım atmalarını ve İsrail ile bütün ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Bu mücadele izzet, şeref ve onur mücadelesi. Oradaki bir avuç Müslüman bizim şerefimiz izzetimiz için mücadele veriyor."