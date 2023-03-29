Fatih Erbakan'dan canlı yayında çok konuşulacak Adnan Oktar çıkışı: Kitapları güzel ama son geldikleri durumu tasvip etmiyoruz

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yıllar önce Adnan Oktar'dan övgüyle bahsettiği görüntülerle ilgili konuştu. "Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı?" diyen Fatih Erbakan, "Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, yerinde, içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 canlı yayınında gündeme ili,şkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar" gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ı övdüğü geçmiş yıllara ait görüntülerle ilgili konuştu.

"ADNAN OKTAR'I SAVUNACAK DEĞİLİM"

Adnan Oktar'ın kitaplarının güzel olduğunu ancak son gelinen noktayı savunmadıklarını belirten Erbakan şunları söyledi: "Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur. O kitaplar yanlış olmuyor bunlar bunu yaptı diye.

"KİTABI DA ÇÖPE ATALIM"

Bir dönemde bir insan çok güzel bilimsel bir kitap yazmış, arkasından da suç işlemiş. Kitabı da çöpe atalım. 'Kitapta yazanlar faydasız hale geldi, zararlı hale geldi' diyemezsiniz ki. Bu bilimsel bir şey değil. Bunu ifade ediyorum.

"ERBAKAN'IN TAVSİYE ETTİĞİ KİTAPLAR BUNLAR"

O dönemde rahmetli Erbakan hocamızın da bizzat Milli Gençlik Vakfı'na tavsiye ettiği kitaplar bunlar. Milli Gazete'de neşredilmesine müsaade ettiği kitaplar.

"SON GELDİKLERİ DURUMU TASVİP ETMİYORUZ"

Ama sonrasında ne olduysa böyle bir kitaplarla da tezat oluşturacak noktaya geldiklerinde bu son noktalarını, son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de tabii ifade ettik."