Adıyaman haber! Adıyaman'a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme - Haberler

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Adıyaman haber! Adıyaman'a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme

Adıyaman haber! Adıyaman'a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme

Adıyaman haber: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da meydana gelen don ve dolu afetlerinden dolayı tarımsal zararların karşılanması adına 20 milyon TL bütçenin aktarıldığını söyledi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da meydana gelen don ve dolu afetlerinden dolayı tarımsal zararların karşılanması adına 20 milyon TL bütçenin aktarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Adıyaman'ın il merkezinde ve ilçelerinde 14-15 Nisan 2022 ile 3 Mayıs 2022 tarihlerinde meydana gelen don ve dolu afetleri nedeniyle oluşan tarımsal zararların karşılanmasında kullanılmak üzere, 20 milyon TL'nin aktarıldığını açıklayan Milletvekili Ahmet Aydın, her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını vurguladı. Yaşanan don olaylarından dolayı mağdur olan vatandaşların aktarılan parayla mağduriyetlerinin giderileceğini söyleyen Milletvekili Ahmet Aydın, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Ahmet Aydın Adıyaman Politika Haberler

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