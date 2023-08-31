Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman kırsalında yapılan arazi arama tarama çalışmasında, toprağa gömülü halde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi bulundu. Malzemeler imha edildi ve soruşturma devam ediyor.