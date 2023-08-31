Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman kırsalında yapılan arazi arama tarama çalışmasında, toprağa gömülü halde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi bulundu. Malzemeler imha edildi ve soruşturma devam ediyor.
ADIYAMAN kırsalında, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından kent kırsalında arazi arama tarama çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışmasında, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edildi.
Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Politika