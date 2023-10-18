Adıyaman'da Gençler Filistin'e Destek İçin Tarihi Köprüde Bayrak Açtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup genç, Roma dönemine ait bin 800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı asarak İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırmasına tüm dünyada tepkiler yağarken Kahtalı bir grup genç ise Filistin'e destek için Türk ve Filistin bayrağını birbirine bağlayarak tarihi Cendere Köprüsü'nde dalgalandırdı.

Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağı olduğuna dikkat çeken gençlerden Mustafa Bozan, "Adıyaman Kahta gençleri olarak, tarihi Cendere Köprüsü'ne gelip Filistin ve Türk bayrağını birbirine bağlayıp, Filistin'de, Gazze'de işlenen cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır diyerek, bizler işlenen bu cinayetlere karşı tepkimizi dile getirmek için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu zulme dur demenin tam zamanı. İnsanlığın ölümünün karşısında dik bir şekilde dünyaca durmanın hedefiyle biz buraya geldik. Bütün insanlığı buna davet ediyoruz" dedi.

Şeymanur Yolcu ise "Bizler Kudüs'te, Gazze'de yaşanan bu insanlık suçuna karşı tepkimizi dile getirmek için ve Filistinli Müslüman kardeşlerimizin maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu göstermek için tarihi Cendere Köprüsü'ne ay yıldızlı bayrağımızı ve Filistin bayrağını asmaya geldik" diye konuştu. - ADIYAMAN