Adıyaman'da Ak Partililer iftarda bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Ak Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatı üyeleri, iftar programında bir araya geldi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile Yönetim kurulu üyeleriyle, mahalle başkanları ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Gerçekleşen iftar programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Ramazan ayında çok yoğun bir çalışma temposu var. Bugün ki iftarımızı Merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Aramızdaki beraberliği perçinlemek için Ramazan ayını bir fırsata dönüştürme gayreti içindeyiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimizi bozmasın. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı olarak İl başkanımızın talimatları doğrultusunda Ramazan ayında yoğun bir program icra ediyoruz. Milletimiz ile iç içeyiz, sahadayız. 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN