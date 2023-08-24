Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle, Adana'ya yeni kaymakamlar ve vali yardımcıları atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle, 491 ismin görev yerleri değiştirildi ve 255 kaymakamın ataması yapıldı. Adana'ya yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar atandı. Adana Valisi Yavuz Ali Köşger'in yeni yardımcıları Yavuz Güner ve Emin Sait Karahaliloğlu oldu.

Adana'da 5 ilçenin kaymakamları değişti. Seyhan Kaymakamlığına Ekrem İnci, Çukurova Kaymakamlığına Hüseyin Tekin, Yüreğir Kaymakamlığına Mehmet Aksu, Ceyhan Kaymakamlığına Muhammed Gürbüz ve İmamoğlu Kaymakamlığına Osman Şahin atandı.

Ayrıca Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel atandı. - ADANA