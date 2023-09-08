Adana'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iş adamı Faik Selçuk Kızılkaya'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Kızılkaya'nın FETÖ'nün örgütsel toplantılarına katıldığı ve bağış adı altında para topladığı belirtildi. Hükümlü, cezaevine gönderildi.