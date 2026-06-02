Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."