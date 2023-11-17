Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz Tunç'a kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi program için Kilis'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis Belediyesi'nde temaslarda bulundu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz Tunç'a kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakan Yılmaz Tunç'a ilgisi için teşekkür eden Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Belediyemizde ağırladığımız Adelet Bakanımız Yılmaz Tunç'a şehrimiz için yaptığımız çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdik, görüşlerini alma fırsatı bulduk. Değerli bakanımızı şehrimizde ve belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan, ziyaret sırasında Bakan Yılmaz Tunç'a hediye takdiminde bulundu. - KİLİS