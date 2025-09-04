Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari'ye Geliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılmak üzere yarın Hakkari'ye gelecek. Cuma namazından sonra yapılacak törene katılacak olan Bakan Tunç, ayrıca esnaf ziyaretlerinde ve kadın ve gençlik buluşmasında bulunacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı temel atma töreni münasebetiyle kalabalık bir heyetle Hakkari'ye gelecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un temel atma töreni ve bazı ziyaretlere katılmak üzere yarın Hakkari'ye geleceği belirtildi. Cuma namazından sonra eski hükümet konağı yerinde yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katılması beklenen Bakan Tunç'un partisinin il danışma meclisine de katılması planlanıyor. Esnaf ziyaretinde bulunarak kadın ve gençlik buluşmasına katılacak Bakan Tunç'un daha sonra kentten ayrılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.