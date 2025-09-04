Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari'ye Geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı temel atma töreni münasebetiyle kalabalık bir heyetle Hakkari'ye gelecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un temel atma töreni ve bazı ziyaretlere katılmak üzere yarın Hakkari'ye geleceği belirtildi. Cuma namazından sonra eski hükümet konağı yerinde yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katılması beklenen Bakan Tunç'un partisinin il danışma meclisine de katılması planlanıyor. Esnaf ziyaretinde bulunarak kadın ve gençlik buluşmasına katılacak Bakan Tunç'un daha sonra kentten ayrılacağı belirtildi. - HAKKARİ