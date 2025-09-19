Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Malta'da Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Malta'da Bir Araya Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek, adli iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile Malta'da bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için bulunduğu Malta'nın başkenti Valetta'da, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya gelerek, adli iş birliği kapsamında ülkeler arasında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Tunç, "Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan'la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
