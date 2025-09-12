Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Çanakkale'de düzenlenen AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tunç, temsilcilerin taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı ve AK Parti'ye yeni katılanlara rozet taktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
