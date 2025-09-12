Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Çanakkale'de düzenlenen AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tunç, temsilcilerin taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı ve AK Parti'ye yeni katılanlara rozet taktı.
Çanakkale'de düzenlenen AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, STK temsilcilerinin istek ve taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı. Ardından Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'ye yeni katılan kişilere rozetlerini taktı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika