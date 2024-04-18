Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Saraybosna'daki temaslarımız kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, Bosna Hersek ile geçmişten bu yana var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimiz bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA