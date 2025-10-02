Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Saldırısına Sert Tepki

Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınayarak, 'İsrail terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

"İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir"

İsrail'in terör eylemlerine bir yenisini daha eklediğinden bahseden Tunç, "İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır" ifadelerinde bulundu.

Tunç paylaşımına şöyle devam etti:

"Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
