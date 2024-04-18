Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ömrünü ülkesinin ve milletinin bağımsızlığına adayan, mücadele ve fikir adamı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret ettik. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal ve istikbal mücadelesi için can veren tüm şehitleri, rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - SARAYBOSNA