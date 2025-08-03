Adalet Bakanı Tunç: 2024 Yılına Kadar 38 Bin Kadastro Dosyası Sonuçlandırılacak

Adalet Bakanı Tunç: 2024 Yılına Kadar 38 Bin Kadastro Dosyası Sonuçlandırılacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildiğini ve önümüzdeki yıl 38 bin kadastro dosyasının sonuçlandırılacağını açıkladı. Proje ile kadastro uyuşmazlıkları hızla çözülüyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildiğini, 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024 yılında 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tunç, "Bu konuda mahkemelerin daha hızlı karar almasını sağlamak amacıyla; kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirerek yargılamanın daha etkin yürütülmesini sağladık. Bu alandaki uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ettik. Yurt dışı Adalet Müşavirlerimizi etkinleştirdik. Kadastro haritalarının güncel şekilde oluşturulmasından helikopterli keşif imkanlarına kadar birçok teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 38 BİN DOSYAYI SONUÇLANDIRMAK'

Bakan Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile vatandaşların mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıldığını belirterek, "Yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildi. 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kuruldu. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerimiz 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Hedefimiz; adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması. Reform irademizi diri tutarak; gecikmeyen, öngörülebilir, güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer kadastro mahkemelerimizin de en kısa zamanda hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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