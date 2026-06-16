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Bakan Gürlek: "Yargı paketi ayrı, 'Terörsüz Türkiye' süreci ayrı yürüyor"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğünü, Terörsüz Türkiye sürecinin Meclis tarafından yürütüldüğünü ve Avrupa Parlamentosu raporunun bağlayıcı olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorusunu cevaplayan Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu raporuna tepki

Bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti. Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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